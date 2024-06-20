В первый месяц работы телефона доверия ГУОБДД поступило более 6 тысяч обращений

В первый месяц работы телефона доверия ГУОБДД поступило 6 тысяч 414 обращений от граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР.

Напомним, 21 мая 2024 года ГУОБДД запустил телефон доверия, куда граждане могут отправлять фото или видео нарушений ПДД, а инспекторы в свою очередь будут принимать по ним соответствующие меры.

В первый месяц поступило:

2 тысячи 871 сообщение о парковках в неположенном месте;

1 тысяча 384 сообщения о выездах на встречную полосу и нарушения правил обгона;

1 тысяча 261 раз сообщили о том, что водители проехали на красный цвет светофора и не уступили дорогу пешеходу;

898 раз сообщили о прочих нарушениях ПДД.

В ГУОБДД отметили, что большинство нарушений Правил дорожного движения пришлись на Бишкек и Чуйскую область. Кроме того, в управлении добавили, что благодарны неравнодушным гражданам, которые присылают фото и видео фиксации нарушений, ведь именно благодаря этому удается предотвратить аварийность на дорогах.