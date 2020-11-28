Проект ЮСАИД передал СИЗ двум больницам

Проект ЮСАИД по устойчивому развитию местных систем здравоохранения передал средства индивидуальной защиты Республиканской клинической инфекционной больнице и Городской клинической больнице № 1. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
По его данным, РКИБ получила 3 тысячи одноразовых медицинских масок, 1 тысячу респираторов FFP3, 800 одноразовых хирургических халатов, 600 комбинезонов EN14605, 450 защитных очков, 1 тысячу 100 пачек перчаток, 700 антисептиков.
В ГКБ№ 1 переданы 1 тысяча одноразовых медицинских масок, 550 респираторов FFP3, 375 одноразовых хирургических халатов, 721 комбинезон EN14605, 310 защитных очков, 760 пачек перчаток, 500 антисептиков.