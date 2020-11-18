Незаконная покупка участка Атамбаевым. Суд разрешил фото- и видеосъемку

Фото 24.kg. В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.

Во время судебного заседания защита просила суд разрешить фото- и видеосъемку.

Сам бывший президент не возразил против присутствия прессы. Он заявил, что хочет, чтобы все заседания проходили гласно и открыто.

Судья Мирлан Термечиков также разрешил Алмазбеку Атамбаеву выйти из защитной кабины для подсудимых.

Напомним, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции при совершении сделки приобретения и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш.

По версии следствия, действующий на тот момент глава государства выкупил землю у супруги Албека Ибраимова. Именно после продажи участка последний стал мэром столицы.