Наталья Никитенко о нелегитимности заседаний части депутатов парламента

«Сегодня криминал пытается отнять результаты народной революции», — заявила на митинге против ОПГ депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

По ее словам, еще несколько дней назад народ вышел на площадь, потому что был не согласен с результатами выборов, которые не были выбором народа, а сделаны под давлением.

«Это народная воля. Должны пройти народные партии, которым доверяют люди. Нужны чистые выборы. Но сегодня некоторые силы, пользуясь итогами революции путем давления и запугивания, хотят продолжить коррупционную политику, хотят разделить власть и уже занимаются рейдерством. Парламент не собирался на легитимные заседания. Никто не избирал премьер-министра. Это нелегитимно», — сказала Наталья Никитенко.