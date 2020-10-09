15:59
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Наталья Никитенко о нелегитимности заседаний части депутатов парламента

«Сегодня криминал пытается отнять результаты народной революции», — заявила на митинге против ОПГ депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

По ее словам, еще несколько дней назад народ вышел на площадь, потому что был не согласен с результатами выборов, которые не были выбором народа, а сделаны под давлением.

«Это народная воля. Должны пройти народные партии, которым доверяют люди. Нужны чистые выборы. Но сегодня некоторые силы, пользуясь итогами революции путем давления и запугивания, хотят продолжить коррупционную политику, хотят разделить власть и уже занимаются рейдерством. Парламент не собирался на легитимные заседания. Никто не избирал премьер-министра. Это нелегитимно», — сказала Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168507/
просмотров: 699
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Наталья Никитенко выступила с видеообращением к коллегам
Наталья Никитенко: Работать в условиях давления Жогорку Кенеш не может
Вопрос обеспечения жильем кыргызстанцев остро встал во время пандемии COVID-19
Только благодаря свободе слова граждане узнают правдивую информацию о пандемии
Скандальная инициатива Гульшат Асылбаевой — дополнительная нагрузка на бюджет
Премьер-министрге алгачкы сын. Депутат өкмөт мүчөлөрүн ойгонууга чакырды
Первая критика. Депутат призывает кабмин и Кубатбека Боронова проснуться
Истязание женщины в Сузаке. Наталья Никитенко будет добиваться возмездия
Поправки в Закон «О прокуратуре» нарушают систему сдержек и противовесов
Депутат выступает за создание специальной службы по защите прав детей
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
15:58
Дружинники будут охранять офисы СМИ. Просят помощи Дружинники будут охранять офисы СМИ. Просят помощи
15:57
Мыктыбек Абдылдаев обратился к лидерам партий. Призывает разойтись сторонникам
15:53
События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
15:52
Сооронкулова: Президент принял верное решение, инициировав процедуру отставки
15:50
Митингующие у «Форума» выдвинулись к площади Ала-Тоо