«Пусть парламент сделает напоследок хоть одно доброе дело — создаст нам легитимное правительство», — заявила сегодня на митинге против ОПГ лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

По ее словам, у шестого созыва Жогорку Кенеша сейчас есть шанс реабилитироваться за все время. Клара Сооронкулова обратилась к участникам митинга, чтобы они поддержали действующих депутатов.

«История всему даст оценку. Но сейчас для легитимизации власти нужно, чтобы Жогорку Кенеш собрался в полном составе и наконец вынес решение по кандидатуре премьер-министра», — подчеркнула Клара Сооронкулова.