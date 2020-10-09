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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Пусть парламент сделает хоть одно доброе дело — создаст легитимное правительство

«Пусть парламент сделает напоследок хоть одно доброе дело — создаст нам легитимное правительство», — заявила сегодня на митинге против ОПГ лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

По ее словам, у шестого созыва Жогорку Кенеша сейчас есть шанс реабилитироваться за все время. Клара Сооронкулова обратилась к участникам митинга, чтобы они поддержали действующих депутатов.

«История всему даст оценку. Но сейчас для легитимизации власти нужно, чтобы Жогорку Кенеш собрался в полном составе и наконец вынес решение по кандидатуре премьер-министра», — подчеркнула Клара Сооронкулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168500/
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