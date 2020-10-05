Разгон митинга в Бишкеке. Центр города зачищен силовиками

Столкновения митингующих с силовиками продолжаются. Милиционеры оттеснили протестующих с площади Ала-Тоо.

Силовики перекрыли проходы к центру. Участники акции протеста продолжают закидывать камнями милицию. Сотрудники правоохранительных органов в ответ применяют спецсредства: светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Ранее Минздрав сообщал о двух пострадавших силовиках. Их с сотрясением мозга доставили в больницу. Ранен в ногу депутат Жанар Акаев.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Ранее участие в митинге приняли около 5 тысяч человек.