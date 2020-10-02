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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

ОpenDemocracy о прекращении сотрудничества с журналисткой Эльнурой Алкановой

Известный проект ОpenDemocracy заявляет о прекращении сотрудничества с журналисткой Эльнурой Алкановой.

В организации признали, что ранее ОpenDemocracy помогла легитимировать Алканову как журналиста-расследователя.

2 октября проект на своем сайте опубликовал материал «Вопросы о роли бывшего журналиста в таможенном скандале в Кыргызстане». В нем говорится о журналисте Эльнуре Алкановой. OpenDemocracy сотрудничала с ней.

«После того как стало ясно, что Алканова баллотируется в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», мы проверили ее предыдущие статьи для ОpenDemocracy, написанные в 2018-2019 годы, но не обнаружили признаков предвзятости в отношении Матраимовых. Редакция ODr глубоко сожалеет о нашей роли в продвижении Алкановой. ОDr всегда стремилась продвигать высококачественную журналистику, представляющую общественный интерес, и в данном случае это не удалось», — отметили в организации.

Напомним, ранее Эльнура Алканова на итоговой пресс-конференции главы государства, которая состоялась 18 декабря 2018 года, предоставила Сооронбаю Жээнбекову материалы расследования по Райымбеку Матраимову и поинтересовалась, как обычный чиновник среднего звена смог заработать на строительство нескольких огромных особняков, расположенных в Оше и Бишкеке, и почему в рамках широкомасштабной антикоррупционной кампании Райым-миллион не интересует следственные органы.

Однако после расследования своих бывших коллег из «Азаттыка», также посвященных клану Матраимовых, Эльнура Алканова поменяла риторику и стала выступать в его защиту. Сейчас она баллотируется в депутаты Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167301/
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