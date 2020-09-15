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Общество

Посольство КР в РФ прокомментировало заявление экс-посла Раимкула Аттокурова

В связи с обращением кыргызских граждан, находящихся на территории России, по поводу высказывания экс-посла Раимкула Аттокурова о том, что в Кыргызстане обсуждают возможность вхождения в состав России, посольство Кыргызстана в РФ поясняет, что никаких серьезных оснований для подобных высказываний не имеется.

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«Подчеркиваем, что Раимкул Аттокуров является гражданином России и высказал свое личное мнение как частное лицо. Следует особо подчеркнуть, что руководство Кыргызстана проводит твердый курс по защите суверенитета, территориальной целостности нашего государства и отстаивании национальных интересов», — проинформировали в диппредставительстве.

Посольство призывает общественность, лидеров диаспоральных организаций воздержаться от публичных высказываний, имеющих провокационный характер, которые могут навредить государственным интересам.

Отметим, в соцсетях обсуждается заявление экс-посла Кыргызстана в России, председателя координационного совета кыргызской диаспоры в Москве Раимкула Аттокурова. В своем недавнем интервью «Правда.ру» он сообщил, что в КР обсуждается возможность вхождения в состав РФ. Бывший посол отметил, что «к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству».

Комментируя свое заявление 24.kg, Раимкул Аттокуров заметил, что он высказывал мнение общественности, а не свое личное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165125/
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