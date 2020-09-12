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Общество

В Республиканской клинической инфекционной больнице снят карантинный режим

В Республиканской клинической инфекционной больнице снят карантинный режим. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его информации, с 12 сентября больница госпитализирует пациентов по профилю, со строгим соблюдением инфекционного контроля и противоэпидемических мероприятий. Такое решение было принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19 в республике и в целях своевременного и качественного предоставления медицинской помощи населению.

Пациенты с коронавирусной инфекцией и пневмониями с неуточненной этиологией, в том числе дети, будут госпитализированы в Больницу кыргызско-турецкой дружбы. А городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи приостановила больничное лечение детей с инфекционными болезнями и возобновила прием детей с соматическими заболеваниями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164959/
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