В Республиканской клинической инфекционной больнице снят карантинный режим. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его информации, с 12 сентября больница госпитализирует пациентов по профилю, со строгим соблюдением инфекционного контроля и противоэпидемических мероприятий. Такое решение было принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19 в республике и в целях своевременного и качественного предоставления медицинской помощи населению.

Пациенты с коронавирусной инфекцией и пневмониями с неуточненной этиологией, в том числе дети, будут госпитализированы в Больницу кыргызско-турецкой дружбы. А городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи приостановила больничное лечение детей с инфекционными болезнями и возобновила прием детей с соматическими заболеваниями.