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Общество

Первого сентября рядом с Землей пролетит астероид

Астероид 2011 ES4 будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тысяч километров со скоростью 8 км/с. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 22 до 49 метров. Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 1 сентября небесное тело, получившее название 2011 ES4, будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тысяч километров.

2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Астрономы относят его к Аполлонам-астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы — открытого в 1932 году астероида Аполлон.

На сегодня астрономы обнаружили в околоземном пространстве около 8 тысяч астероидов, размеры которых превышают 140 метров.

По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163595/
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