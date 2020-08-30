Неделя-24. Первые предвыборные скандалы и как медики боролись с коронавирусом

Было бы удивительно, если бы предвыборная кампания в Жогорку Кенеш проходила без скандалов и четко. Но такое из разряда фантастики. При этом зачастую во многих неприятностях виноваты сами партийцы. Так случилось с «Кыргызстаном», представители которого принесли документы настолько вплотную к контрольному времени — шести часам вечера, что попали в серьезную передрягу. ЦИК отказала партии в приеме бумаг и фактически сняла ее с выборов.

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«Кыргызстанцы» с таким поворотом событий не согласились и обратились в суд. Первую инстанцию им удалось выиграть.

Всего из 44 партий, заявивших о намерении участвовать в парламентских выборах, до сдачи документов на регистрацию дошли только 16-17. В ближайшее время ЦИК должна огласить список тех, кто примет участие в гонке. Агитация начнется 4 сентября.

Находящиеся в России кыргызстанцы могут свободно улететь домой. Формирование списков граждан на чартерные рейсы для возвращения на родину прекратили. Теперь авиакомпании сами могут продавать билеты на рейсы между Россией и Кыргызстаном. Правда, ограничения пока все равно остаются: вылеты в города Бишкек и Ош осуществляются пока только из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Кому парламент милее министерств

Фото из интернета. Не только депутаты стремятся возглавить министерства, но и чиновники оказаться в Жогорку Кенеше

В СМИ политические организации пока передали только первые десятки и двадцатки претендентов. По этим, пока небольшим, сведениям понятно, на что и кого сделали ставку лидеры политических группировок. Почти все из них привлекли молодежь. Спонсоры партий и их предводители озвучили новые имена. Но в списках много и старых лиц. 24.kg напоминает, кто из чиновников решил поменять кабинеты на депутатский мандат.

Голоса избирателей оптом и в розницу

В Бишкеке на днях на два избирательных участка в 5-м микрорайоне массово подвозили и регистрировали избирателей из Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили очевидцы. Прибывший на место журналист 24.kg убедился, что здесь действительно очень много людей. Подробнее в материале «Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан».

Как Кыргызстан может стать изгоем

До 5 сентября президент Сооронбай Жээнбеков должен либо подписать пакет поправок в уголовное законодательство, либо вернуть в парламент на доработку с возражениями по отдельным статьям. Правозащитники призывают главу государства отклонить одно изменение, предложенное правительством и одобренное Жогорку Кенешем. Подробнее — «Ограничение прав грозит Кыргызстану сокращением доступа к международной помощи».

Как бились с коронавирусом в Кыргызстане и Германии

Фото мэрии Бишкека. Стационар во Дворце спорта

В Бишкеке ситуация с коронавирусом улучшилась. Остались работать только два стационара: дневной — на базе Дворца спорта имени Кожомкула и круглосуточный — в муниципальном предприятии «Бишкекпекарня» в 12-м микрорайоне. Лор-врач Майрам Жумалиева рассказала 24.kg о своих тяжелых буднях и о том, с чем она столкнулась за свою 42-дневную смену. Подробнее — «Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта».

Врач Мейкингул Алымбаева пять лет назад уехала жить с семьей в Германию. Сейчас работает в больнице города Гельдерна и лечит больных коронавирусом. О жизни в Германии, борьбе с мировой пандемией и о немецких методах лечения больных COVID-19 Мейкингул Алымбаева рассказала 24.kg. Подробнее в материале «Немцы победили COVID дисциплиной. Врач-кыргызстанка об опыте работы в Германии».

Азиз Мадаминов о Кыргызстане, России и лучших бильярдистах

Фото из личного архива. Азиз Мадаминов на одном из турниров

Азиз Мадаминов — призер всех престижных турниров по русскому бильярду, включая чемпионаты и кубки мира. Спортсмен с характером: не раз перехватывал инициативу в последний момент и побеждал в безнадежной ситуации. Играет за Кыргызстан, хотя еще в 2011-м перебрался в Москву. В чем плюс жизни в России, почему в бильярде важен каждый удар, предлагали ли ему сдать матч за деньги и кого он считает лучшим игроком современности,

Почему детям в школу хода нет

Никто и предположить не мог, что когда-нибудь дети сами будут проситься в школу, а уроки в обычном режиме окажутся под запретом. Несколько месяцев чиновники давали надежду родителям. Мол, решение об открытии школ будут принимать местные власти исходя из эпидситуации. Но ответственность на себя брать сегодня никто не хочет. Об этом в материале «Учеба в обычном режиме. Когда страшно брать на себя ответственность».

К проблемам медицины подошли не с того края

Вспышка коронавируса обнажила давние проблемы системы здравоохранения. Одну из них — дефицит кадров — в правительстве намерены решить самым быстрым путем: сократив сроки обучения ординаторов. Но будет ли эффект? Специалисты сомневаются. Об этом в материале «Сокращение ординатуры. Менять надо условия работы и зарплату, а не образование».

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Алмазбека Батырканова. Тонский район, недалеко от Каджи-Сая

Лето, к сожалению, неуклонно близится к завершению. Поэтому надо наслаждаться каждым августовским деньком и не забывать во время поездок в горы, на Иссык-Куль о красотах Кыргызстана. А мы с удовольствием и с вашей помощью расскажем о них всем остальным читателям. Подробнее — «Мгновения жизни. Ночной Бишкек и красоты Иссык-Куля».

Спорт на удаленке. Как дети тренируются на карантине

Больше пяти месяцев в Кыргызстане действует запрет на проведение молодежных и спортивных мероприятий. Все тренировки в залах отменены во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые приспособились и проводят занятия онлайн, но большинство приостановили. Редакция 24.kg поговорила с тренерами и родителями юных спортсменов и узнала, как они пережили карантин и повлиял ли он на их физическую форму.

Спорт выходит на улицы

В Бишкеке на прошлой неделе разрешили пользоваться спортивными площадками на свежем воздухе. Уставшие от карантина обрадовались: наконец-то можно укрепить иммунитет. Корреспондент 24.kg разобрался, много ли в городе таких площадок, в свободном ли они доступе и что нужно знать, отправляясь на тренировку. Подробнее в материале «Турники, парки, стадионы. Занимаемся спортом на свежем воздухе».