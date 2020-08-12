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Общество

К началу холодов воды в Токтогулке будет только 14,9 миллиарда кубов

Есть предварительный прогноз, что к началу осенне-зимнего периода объем воды в Токтогульском водохранилище будет составлять 14,9 миллиарда кубометров. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник службы эксплуатации и ремонта энергооборудования ОАО «Электрические станции» Улугбек Мамыралиев.

По его словам, сейчас «Электрические станции» активно ведут работы для недопущения каких-либо отключений. Ведутся текущие и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования.

«Сейчас прорабатывается вопрос импорта электроэнергии из Казахстана. Он уже на стадии решения», — заключил Улугбек Мамыралиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162289/
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