К началу холодов воды в Токтогулке будет только 14,9 миллиарда кубов

Есть предварительный прогноз, что к началу осенне-зимнего периода объем воды в Токтогульском водохранилище будет составлять 14,9 миллиарда кубометров. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник службы эксплуатации и ремонта энергооборудования ОАО «Электрические станции» Улугбек Мамыралиев.

По его словам, сейчас «Электрические станции» активно ведут работы для недопущения каких-либо отключений. Ведутся текущие и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования.

«Сейчас прорабатывается вопрос импорта электроэнергии из Казахстана. Он уже на стадии решения», — заключил Улугбек Мамыралиев.