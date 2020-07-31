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Общество

Выборы-2020. Эмиль Джураев о запросе партий на новые лица

«Сегодня среди некоторых партий есть запрос на новые лица», — заявил 24.kg политолог Эмиль Джураев.

По его словам, привлекая новых людей, партии отвечают довольно широкому запросу среди общества, электората на тотальную смену элиты, новые лица и лидеров. Но, исходя из опыта, из того, как проводится голосование, как ведет себя электорат во время выборов, есть много рисков. Многое будет зависеть от того, какая будет идти коммуникация, какие смыслы, какие предложения будут нести партии до выборов.

«Если они донесут мысль о ставке на новых лидеров убедительно для народа и смогут убедить, что на самом деле у нас возможны изменения в стране, то есть довольно серьезные предпосылки для успеха», — подчеркнул политолог.

Исключает Эмиль Джураев и тот факт, что за счет новых лиц и молодежи партии просто пытаются попасть в парламент, а потом от них попытаются избавиться.

«Я не думаю, что эти люди настолько наивны, чтобы быть обманутыми. Конечно, какие-то торги и компромиссы неизбежны, на то она и политика. Но, на мой взгляд, сейчас наоборот идет запрос лидеров партий на то, чтобы сотрудничать стабильно и крепко с группами молодых людей», — заключил Эмиль Джураев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161269/
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