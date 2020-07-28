Стала известна причина смерти правозащитника Азимжана Аскарова

Причиной смерти известного правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося в ИК № 47 25 июля, стала острая дыхательная недостаточность. Об этом говорится в медицинском заключении по результатам вскрытия, сообщила 24.kg глава «Бир дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

По ее словам, в документе указано, что острая дыхательная недостаточность развилась на фоне двусторонней пневмонии.

Напомним, адвокат Азимжана Аскарова Валерьян Вахитов и правозащитники стали бить тревогу с начала июля, требуя, чтобы осужденного перевели в больницу, потому что он находился в тяжелом состоянии. Однако на многочисленные ходатайства ГСИН не реагировала.

Толекан Исмаилова добавила, что родственники Азимжана Аскарова ожидают ноту МИД, чтобы перевезти тело покойного в Узбекистан и похоронить согласно его воле.

Правозащитника обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал Азимжана Аскарова жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.