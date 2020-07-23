Тринадцать попыток придушить свободу слова в Кыргызстане

После принятия в трех чтениях скандального закона инициатора Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией шестой созыв уйдет в историю как душитель свободы слова.

Но депутатка не пионер в своей попытке заставить замолчать неугодных кыргызстанцев, в том числе журналистов.

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С развитием интернета нардепы потеряли сон и аппетит. Критика в их адрес звучит не только в СМИ. Пользователи соцсетей ругают, а порой и откровенно насмехаются над нелепыми инициативами законотворцев, вытаскивают на свет их, казалось бы, хорошо скрытый от посторонних глаз незадекларированный бизнес.

Теперь депутаты мечтают взять под контроль и саму Всемирную паутину.

24.kg вспоминает, как парламент разных созывов попирал право журналиста говорить и писать.