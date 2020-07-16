Проводить или не проводить выборы 4 октября. Мнение Тамерлана Ибраимова

Парламентские выборы, назначенные указом президента на 4 октября 2020 года, вызывают споры в обществе. Многие высказываются за отмену или перенос избирательной кампании в связи с обострившейся из-за коронавируса ситуации.

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов высказал 24.kg свое видение на большой политический вопрос, волнующий кыргызстанцев.

— Из-за пандемии COVID-19 в стране сложилась чрезвычайная ситуация. На мой взгляд, это самый сложный вызов, с которым Кыргызстан сталкивался за все время своей независимости. В этих условиях, естественно, возникает вопрос, надо ли сейчас проводить выборы в Жогорку Кенеш.

Если выборы перенести...

По закону переносить выборы можно, только если в республике действует режим чрезвычайного положения. Других оснований нет. Если вводить ЧП на долгий период, то надо хорошо понимать юридические последствия такого шага. В этом случае действующий состав парламента остается работать тоже надолго.

Очевидно, что если текущий состав депутатов остается, то он вряд ли будет принимать какие-то эффективные и действенные решения, необходимые государству на данный момент.

Они, скорее всего, будут тихо досиживать свой срок. Для более активной работы ЖК и, соответственно, формирования нового правительства нужно легитимное обновление парламента через выборы.

После ЧП выборы все равно надо будет проводить. То есть расходы на избирательную кампанию будут в любом случае — сейчас или чуть позже.

Некоторые партии говорят, что выборы надо приостановить всего на небольшой срок — две-три недели, чтобы справиться с эпидемией, а потом все-таки их провести. В таком подходе мало логики. Непонятно, что кардинально изменится за такой короткий срок?

Очевидно одно: каждый день ЧС жестко бьет по экономике. То есть вместе с влиянием эпидемии мы еще больше ухудшим экономическое положение в стране.

А если вводить ЧП надолго (например, на несколько месяцев), то экономика рухнет окончательно.

Есть предложения вводить ЧП, но не с тотальными ограничениями, а частичными. В таком подходе я тоже не вижу логики. У нас и сейчас, без ЧП, действует карантин — ограничены массовые мероприятия, не работают учебные заведения, введен масочный режим.

Введение ЧП нужно только в том случае, если государство намерено всех тотально загнать по домам, закрыть все предприятия, остановить транспортное сообщение.

Такой режим мы уже имели весной и видели, насколько сильно было возмущение людей и как негативно это отразилось на материальном уровне граждан.

Более действенным является сознательная самоизоляция населения, когда они, понимая всю степень опасности вируса, без принуждения со стороны государства начинают надевать маски и выдерживать социальную дистанцию. Сейчас мы наблюдаем, что постепенно это и происходит.

Люди, видя все ужасы пандемии, сознательно идут на самоизоляцию.

Получается, что такой подход более действенен и менее разрушителен, чем введение ЧП.

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Есть и такие предложения: выборы сейчас не проводить, но действующий состав ЖК распустить в силу того, что у них истек пятилетний срок полномочий.

Это означает, что страна останется без важнейшего государственного института — законодательного и контрольного органа. Парламент — это законотворчество, контрольные функции за госорганами, назначение кабмина и отправка в отставку, ратификация международных соглашений и много других важных функций.

В случае роспуска действующего Жогорку Кенеша и неприхода нового состава работа государства полностью парализуется.

Нового правительства не будет, ни одного министра нельзя будет отправить в отставку, ни один закон не будет принят, ни одно соглашение не будет ратифицировано, потому что это может делать только парламент.

Ни глава государства, ни кабмин не имеют права брать на себя функции ЖК. По Конституции это будет рассматриваться как грубейшее нарушение и узурпация власти.

Если выборы проводить в срок...

В этом случае возникают другие сложности, связанные с проведением массовых мероприятий, — съезды политорганизаций, встречи с избирателями, сам процесс голосования.

Важным вопросом также являются финансовые траты государства на проведение выборов. Очевидно, что в условиях пандемии должна быть тотальная экономия с перенаправлением высвободившихся средств на нужды здравоохранения.

Действовать согласно ситуации

Как видно, сейчас идеального варианта с выборами нет. Поэтому надо исходить из ситуации, в которой мы оказались.

Во-первых, надо принять тот факт, что пандемия коронавируса пришла надолго. Многие эксперты говорят, что этот вирус уже никуда не денется и будет периодически приходить к нам. Ожидается вторая волна, а возможно, и третья. То есть проблемы, связанные с коронавирусом, не уйдут через месяц, два и даже через год. С этим надо научиться жить.

Кроме того, Кыргызстан ждет сильнейший экономический кризис, вызванный мировой эпидемией.

Это надо понимать. Экономическая ситуация в ближайшие два года как минимум будет значительно хуже, чем в предыдущие два года. То есть дополнительных денег, в том числе на проведение выборов, нет и не будет. Надо обходиться тем, что есть.

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Это значит, что республике нужно научиться одновременно бороться с вирусом и заниматься другими неотложными делами. Обновление парламента через легитимные выборы — это важное, я бы сказал, необходимое дело для всего общества. Их надо проводить и желательно в намеченные конституционные сроки.

Конечно, если эпидемиологическая ситуация обострится настолько, что нужно срочно вводить режим ЧП и откладывать выборы ради спасения людей, то это нужно делать обязательно. Но делать это надо, только если такой шаг реально поможет, а не ради политических манипуляций отдельных политических сил.

Во-вторых, надо осознать, что в условиях пандемии проводить голосование старыми способами нельзя. Необходимо приспособиться к новым обстоятельствам.

Массовые мероприятия надо отложить. Съезды партий можно проводить онлайн. Сейчас есть все возможности информирования избирателей через телевидение и интернет.

Население практически полностью охвачено этими электронными средствами информирования. Нужны дебаты и информационные выступления от политорганизаций. Этого достаточно, чтобы избиратели получили ясную картину о кандидатах.

Избиратель в новых реалиях

В какой-то мере, может, даже и хорошо, что физических контактов между кандидатами и избирателями будет значительно меньше. Это, надеюсь, снизит уровень подкупа, который, на мой взгляд, является основной проблемой на наших выборах. Больно наблюдать, когда значительная часть избирателей продает свои голоса, а потом жалуется на то, что избрали не тех.

На предстоящих выборах будет хороший шанс показать народу, что можно голосовать разумом, а не за деньги.

Еще одним важным аспектом является необходимость существенно снизить расходы на голосование и направить высвободившиеся средства на нужды здравоохранения. Здесь Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов уже вроде бы начала принимать решения. Важно, чтобы со стороны правительства и ЦИК этот процесс проходил прозрачно и обоснованно.

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Когда говорили, что мир уже никогда не будет прежним, многие не совсем понимали, что это означает в практическом плане.

Сфер, где будут происходить изменения, много. Подстраивание политических процессов, в частности выборов, под новые условия — это как раз один из примеров таких изменений. Нужно оперативно, учитывая все риски, быстро учиться проводить выборы по-новому.

Выборы — это возможность легитимной смены власти, ухода старых и прихода новых политиков, формирования нового кабмина и проведения необходимых реформ.

Других законных путей для смены персоналий в политическом поле нет.

Проводить голосование нужно обязательно, желательно в конституционные сроки, не откладывая в долгий ящик. Если надолго затягивать с проведением выборов, то есть большой риск, что на смену легитимным способам обновления власти придут охлократические или даже криминальные методы. Тогда вдобавок к эпидемиологическим проблемам наш народ столкнется еще и с реальным риском появления массы нелегитимных групп влияния, которые будут пытаться присвоить себе право на управление и станут растаскивать республику на части в прямом и переносном смысле.

Что касается выдвигаемого некоторыми тезиса, что выбирать не из кого, то он не выдерживает критики.

Кыргызстан — страна небольшая, и здесь все друг друга знают. За кого голосуют, те и приходят. Других партий и политиков в государстве нет и не будет. Нужно только не продавать свои голоса и думать головой, чтобы потом следующие пять лет не жалеть об упущенных шансах на обновление.