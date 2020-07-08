В Бишкеке на карантин с завтрашнего дня закрывают ЦУМ «Айчурек». Об этом 24.kg сообщили в администрации торгового центра.

По ее данным, ЦУМ-2 закрыли еще 4 июля. «Мы это делаем в целях профилактики и недопущения распространения коронавируса. Пока трудно сказать, на какое время будут закрыты оба центра, станет ясно по эпидситуации. Но предварительно не меньше двух недель. Что касается оплаты аренды в этот период, мы прорабатываем и будем решать данный вопрос с арендаторами», — рассказали в администрации.

Уточняется, что на сегодня в ЦУМе не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19.

Напомним, что некоторые торговые центры в столице с сегодняшнего дня также закрылись на карантин из-за осложнившейся ситуации в связи со вспышкой коронавируса и внебольничной пневмонии.