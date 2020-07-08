В Верховном суде выявили коронавирус. Все заседания отменены

В Верховном суде у сотрудников аппарата и судей выявили коронавирус. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, все судебные заседания отложены.

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Отметим, что ранее ряд адвокатов просили председателя Верховного суда Гульбару Калиеву приостановить судебные разбирательства во всех судах из-за резкого обострения эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Из собственных источников редакции известно, что на карантин закрыли Октябрьский районный суд Бишкека. По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у одного из судей.

Известно также, что в Первомайском районе пневмонией заболели два прокурора. Однако процессы не откладываются.