В Верховном суде выявили коронавирус. Все заседания отменены

В Верховном суде у сотрудников аппарата и судей выявили коронавирус. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.
По его словам, все судебные заседания отложены.
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Отметим, что ранее ряд адвокатов просили председателя Верховного суда Гульбару Калиеву приостановить судебные разбирательства во всех судах из-за резкого обострения эпидемиологической обстановки с коронавирусом.
Из собственных источников редакции известно, что на карантин закрыли Октябрьский районный суд Бишкека. По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у одного из судей.
Известно также, что в Первомайском районе пневмонией заболели два прокурора. Однако процессы не откладываются.