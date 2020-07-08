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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. Торговые центры Бишкека добровольно уходят на карантин

Некоторые торговые центры в Бишкеке с сегодняшнего дня закрываются на карантин из-за осложнившейся ситуации в связи со вспышкой коронавируса и внебольничной пневмонии. Будут работать только супермаркеты, филиалы банков и аптеки, расположенные на территории этих центров.

Добровольно закрывается торгово-развлекательный центр «Дордой Плаза 2», первый закрыли еще 4 июля. Об этом 24.kg сообщила маркетолог Батма Казакбаева. По ее словам, руководство приняло такое решение в целях профилактики. По предварительным данным, бутики не будут работать до 19 июля.

Акционеры торговых центров Asia Mall, «Технопарк» и авторынка «РИОМ» также приняли добровольное решение о закрытии объектов на карантин до улучшения эпидемиологической ситуации из-за вспышки COVID-19.

Между тем ТЦ «Бишкек Парк», ЦУМ «Айчурек» и Red Center продолжат работать в штатном режиме.

Минздрав убедительно просит кыргызстанцев оставаться дома и самоизолироваться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158664/
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