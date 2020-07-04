Коронавирус в Кыргызстане. Как в Бишкеке готовят к запуску дневные стационары

В ближайшее время в Бишкеке откроют дневные стационары для больных со средней и легкой формой ОРВИ и пневмонией. В мэрии Бишкека журналисту 24.kg показали, как идут последние приготовления.
Временные центры в Бишкеке откроют на базе физкультурно-оздоровительных комплексов «Газпром» и центра имени Раатбека Санатбаева, во Дворце спорта и здании пекарни возле церкви по Южной магистрали.принимать до 700 человек в час. При необходимости их будут увеличивать.
Сейчас центры практически готовы к открытию. Электрики протягивают провода. В ближайшее время поставят и необходимое оборудование. Как только работа завершится, центры начнут принимать пациентов.