Коронавирус в Кыргызстане. Как в Бишкеке готовят к запуску дневные стационары

В ближайшее время в Бишкеке откроют дневные стационары для больных со средней и легкой формой ОРВИ и пневмонией. В мэрии Бишкека журналисту 24.kg показали, как идут последние приготовления.

Временные центры в Бишкеке откроют на базе физкультурно-оздоровительных комплексов «Газпром» и центра имени Раатбека Санатбаева, во Дворце спорта и здании пекарни возле церкви по Южной магистрали.

Сейчас центры практически готовы к открытию. Электрики протягивают провода. В ближайшее время поставят и необходимое оборудование. Как только работа завершится, центры начнут принимать пациентов.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 714 человек. Кроме того, в стационарах республики с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19) находится 2 тысячи 122 человека. Большая часть больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией приходится на Бишкек. Многих пациентов с внебольничной пневмонией не могут госпитализировать из-за нехватки мест в больницах.