15:17
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Как в Бишкеке готовят к запуску дневные стационары

В ближайшее время в Бишкеке откроют дневные стационары для больных со средней и легкой формой ОРВИ и пневмонией. В мэрии Бишкека журналисту 24.kg показали, как идут последние приготовления.

Временные центры в Бишкеке откроют на базе физкультурно-оздоровительных комплексов «Газпром» и центра имени Раатбека Санатбаева, во Дворце спорта и здании пекарни возле церкви по Южной магистрали.

Здесь будут не только лечить пневмонию, но и ставить капельницы. Каждый центр вмещает как минимум 200 коек. Центры смогут принимать до 700 человек в час. При необходимости их будут увеличивать.

Сейчас центры практически готовы к открытию. Электрики протягивают провода. В ближайшее время поставят и необходимое оборудование. Как только работа завершится, центры начнут принимать пациентов.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 714 человек. Кроме того, в стационарах республики с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19) находится 2 тысячи 122 человека. Большая часть больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией приходится на Бишкек. Многих пациентов с внебольничной пневмонией не могут госпитализировать из-за нехватки мест в больницах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158323/
просмотров: 830
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков
Омурбек Бабанов перечислит 5 миллионов сомов врачам в благодарность
Премьер призвал регионы готовиться к негативному развитию ситуации
При необходимости число мест в дневных стационарах увеличат
От пневмонии скончался экс-замминистра МВД Сабырбек Курманалиев
Кабмин просит фармацевтов продавать лекарства по доступным ценам
Дневные стационары в Бишкеке будут обслуживать до 700 человек в час
Узбекистан передал Кыргызстану кислородные концентраторы
Дополнительно укомплектованы шесть машин скорой для работы в Бишкеке
Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на&nbsp;случай заражения Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на случай заражения
Бизнес
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
4 июля, суббота
15:02
Профсоюз будет требовать отставки министра финансов Бактыгуль Жеенбаевой Профсоюз будет требовать отставки министра финансов Бак...
14:52
Коронавирус в Кыргызстане. Как в Бишкеке готовят к запуску дневные стационары
14:28
Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков
14:16
Омурбек Бабанов перечислит 5 миллионов сомов врачам в благодарность
14:11
Сооронбай Жээнбеков поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США