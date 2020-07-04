Коронавирус в Кыргызстане. На помощь едет группа российских медиков

В Кыргызстан из России отправляется группа сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии. Вместе со специалистами Роспотребнадзора они примут участие в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Врачи НМИЦ во главе с исполняющим обязанности директора центра Еленой Голуховой откомандированы в Кыргызскую Республику по поручению правительства РФ.

Как отметили в Минздраве России, специалисты направляются для оказания организационно-методической помощи местным коллегам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов.

Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева — крупнейший медицинский комплекс в Москве, который осуществляет лечебную, научную, педагогическую и организационную деятельность как головное учреждение страны в области сердечно-сосудистой хирургии. В состав НМИЦ входят Институт кардиохирургии имени Владимира Бураковского и Институт коронарной и сосудистой хирургии.

С момента распространения коронавируса Россия уже оказывала помощь Кыргызстану. В частности, передавала тест-наборы для лабораторной диагностики коронавируса.