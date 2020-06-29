Городские службы поблагодарили участников мирного шествия в Бишкеке

Городские службы поблагодарили участников мирного марша и митинга #REакция 3.0 за чистоту и сознательность.

«Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» не обнаружили ни грамма мусора, ответственные горожане подбирали свой мусор и забирали с собой», — отметили в мэрии.

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Напомним, что митинг #RЕакция 3.0 начался около железнодорожного вокзала, а затем участники по бульвару Эркиндик прошли на площадь Ала-Тоо.

Около 500 человек требовали, чтобы президент наложил вето на законопроект о манипулировании информацией. Митингующие также требовали от инициатора документа Гульшат Асылбаевой прекратить полномочия депутата и сдать мандат.