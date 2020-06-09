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Общество

Кыргызстан ждет нашествие саранчи

По предварительному прогнозу на 2020 год, в Кыргызстане ожидается вспышка саранчи на площади 120 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По его данным, первые отрождения личинок саранчи отмечены 7 апреля 2020 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. 20 апреля процесс отмечен в айыл окмоту Кулунду Лейлекского района Баткенской области. 24 апреля — в Ошской области.

На 1 июня 2020 года по республике обследовано 22 тысячи 910 гектаров земель. Из них саранчой заселено 15 тысяч 867 гектаров (69,2 процента).

В том числе в Баткенской области саранчу выявили на 9 тысячах 750 гектарах, Ошской — 3 тысячах 550, Джалал-Абадской — 2 тысячах 567.

От вредителей обработали 14 тысяч 817 гектаров земель. На сегодня в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской, Чуйской и Таласской областях специалистами проводятся широкомасштабные обследовательские работы по выявлению и определению заселенных площадей. Химобработка полей ведется спецтехникой департамента химизации и защиты растений.

«С установлением жаркой погоды с первой декады июня ожидается массовое отрождение, распространение и вредоносность саранчи в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской, Чуйской, Таласской и Нарынской областях», — прогнозирует Минсельхоз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155271/
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