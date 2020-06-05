В Кыргызстане от коронавируса умерли еще две женщины

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в Бишкеке в Национальном центре фтизиатрии скончалась 83-летняя женщина, которая работала на заводе «Автомаш-Радиатор». Ее состояние осложнилось тем, что коронавирус повлиял на обострение сопутствующих заболеваний: сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Она была из числа контактных.

В Ошской областной больнице умерла 34-летняя женщина. Сопутствующие болезни — миобластома, лейкоз — также повлияли на летальный исход.

Всего в республике зарегистрировано 22 смертельных случая с диагнозом COVID-19.