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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса умерли еще две женщины

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в Бишкеке в Национальном центре фтизиатрии скончалась 83-летняя женщина, которая работала на заводе «Автомаш-Радиатор». Ее состояние осложнилось тем, что коронавирус повлиял на обострение сопутствующих заболеваний: сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Она была из числа контактных.

В Ошской областной больнице умерла 34-летняя женщина. Сопутствующие болезни — миобластома, лейкоз — также повлияли на летальный исход.

Всего в республике зарегистрировано 22 смертельных случая с диагнозом COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154931/
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