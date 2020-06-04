Юристы подали два иска на депутатов за нарушения при обсуждении закона об НКО

Партнерская группа «Прецедент» подала два иска в суд за нарушение процедуры при обсуждении поправок в закон об НКО, обязывающих гражданский сектор открыть источники своего финансирования. Об этом 24.kg сообщил юрист Нурбек Токтакунов.

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По его словам, парламент — это не только политика, но и закон. «Депутаты должны соблюдать закон о регламенте», — сказал юрист.

Отмечается, что один из исков направили на обжалование действий комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша. По мнению заявителей, при обсуждении законопроекта допущены нарушения.

Административный суд не принял заявление, ссылаясь на то, что «публично-правовых отношений между нардепами и гражданами нет». Юристы обжаловали решение в Бишкекском горсуде, но тот тоже отказал в удовлетворении прошения.

Еще один иск подан в отношении спикера парламента Дастана Джумабекова. Как считают истцы, он тоже нарушил ряд требований при рассмотрении документа.

Известно, что иски юристы «Прецедента» подали совместно с «Ассоциацией Смарт жаран» и общественным фондом «Голос свободы».

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.