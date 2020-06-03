В правительстве рассказали, зачем встречались с представителями «Скай Мобайла»

В правительстве Кыргызстана прокомментировали сообщения о встрече премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева с представителями компании «Верный капитал» и «Скай Мобайл».

Встреча действительно была, но участвовал в ней не глава кабмина. 15 мая 2020 года состоялась встреча вице-премьер-министра Эркина Асрандиева и сотрудников аппарата правительства с генеральным директором группы компаний «Верный капитал» Ерланом Оспановым и генеральным директором ООО «Скай Мобайл» Евгением Кражаном по вопросам деятельности компании «Скай Мобайл» в Кыргызстане.

«В ходе встречи обсудили налогообложение и радиочастоты. В частности, относительно доначисления НДС на роуминг и доходы нерезидентов, по которым есть спор между налоговой службой и компанией. Спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством. Правительство не вмешивается в деятельность судов», — говорится в сообщении.

Затронута и тема приобретения компанией «Скай Мобайл» радиочастот.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев заявил, что радиочастоты являются активами государства, которое, как собственник, должно быть выгодополучателем.

«Ала-ТВ приобрела когда-то эти частоты за минимальные цены, а сегодня они намного выше. Мы считаем, что продажа частот должна осуществляться через открытый конкурс», — заявил вице-премьер-министр.