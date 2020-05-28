Один из лидеров движения «Чон казат» Канат Хасанов вызван на допрос в МВД

Одного из лидеров движения «Чон казат» Каната Хасанова вызвали на допрос в следственную службу МВД. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, сегодня оперативные сотрудники МВД пришли к нему домой и принесли повестку на допрос.

«Меня дома не было, поэтому они позвонили и сказали, что вызывают на допрос в следственную службу МВД. Возможно, они думают, что Хасанов побоится, ведь в пресс-релизе указывалось, что милиция устанавливает лиц, причастных к преступлению по делу Сыймыка Жапыкеева. Кто-то пишет, что я с охраной хожу и боюсь. Меня вызвали пока в качестве свидетеля. Посмотрим, что скажут», — проинформировал Канат Хасанов.

Экс-сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев ранее разместил в соцсетях видеообращение. Он сообщил, что у депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева состояние оценивается в $2,5 миллиарда и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что он не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора иск в 10 миллионов сомов.

Позже Финпол сообщил, что в отношении депутата начато досудебное производство. В рамках уголовного дела по имуществу Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария.