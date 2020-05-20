Было очень плохо, одышка, кашель. Пациентка о том, как переболела коронавирусом

Пациенты и врачи Республиканской клинической инфекционной больницы рассказали, чем чреват COVID-19. Видеоролик опубликован на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

В ведомстве добавляют: некоторые пользователи социальных сетей стали распространять мнение, что коронавируса нет.

«Легко сказать, что вирус не существует, но сложно ощутить на себе этот недуг, и куда сложнее его вылечить врачам. Благо, что наши специалисты — профессионалы своего дела, и на сегодня уже большая часть инфицированных идет на поправку», — отметили в Минздраве.

Сотрудники больницы и пациенты рассказали о состоянии здоровья, как проходит лечение, больные поделились предположением, как они могли заразиться.

Одна из пациенток рассказала, что лежала в реанимации четыре дня. «Поступила в полуобморочном состоянии, было очень плохо, одышка, кашель, голова болела. Это очень страшная болезнь. Хоть люди и не верят, говорят, что придуманная болезнь. Сейчас мне уже лучше», — сказала она.

Напомним, что с 23 марта Республиканская клиническая инфекционная больница полностью изолировалась и начала принимать пациентов только с диагнозом COVID-19. Все сотрудники работают в карантинно-казарменном режиме, не выходя за территорию больницы. У медперсонала нет возможности видеться с родными и близкими, включая маленьких детей.

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