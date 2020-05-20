19:01
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Было очень плохо, одышка, кашель. Пациентка о том, как переболела коронавирусом

Пациенты и врачи Республиканской клинической инфекционной больницы рассказали, чем чреват COVID-19. Видеоролик опубликован на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

В ведомстве добавляют: некоторые пользователи социальных сетей стали распространять мнение, что коронавируса нет.

«Легко сказать, что вирус не существует, но сложно ощутить на себе этот недуг, и куда сложнее его вылечить врачам. Благо, что наши специалисты — профессионалы своего дела, и на сегодня уже большая часть инфицированных идет на поправку», — отметили в Минздраве.

Сотрудники больницы и пациенты рассказали о состоянии здоровья, как проходит лечение, больные поделились предположением, как они могли заразиться.

Одна из пациенток рассказала, что лежала в реанимации четыре дня. «Поступила в полуобморочном состоянии, было очень плохо, одышка, кашель, голова болела. Это очень страшная болезнь. Хоть люди и не верят, говорят, что придуманная болезнь. Сейчас мне уже лучше», — сказала она.

Напомним, что с 23 марта Республиканская клиническая инфекционная больница полностью изолировалась и начала принимать пациентов только с диагнозом COVID-19. Все сотрудники работают в карантинно-казарменном режиме, не выходя за территорию больницы. У медперсонала нет возможности видеться с родными и близкими, включая маленьких детей.

В Кыргызстане выявлено 1 тысяча 270 человек, заразившихся коронавирусом. Выздоровели 910.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153375/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 99 тысяч 418 семей в Бишкеке получили гуманитарную помощь
В Кыргызстане работникам музеев повысят зарплату на 80 процентов
В ГСИН перестали опровергать коронавирус у сотрудников и рассказали подробности
Глава Таласа рассказал, как надо ставить на место бунтарей из Соль-Илецка
Республиканский штаб напоминает: Соблюдение санитарных норм строго обязательно
Жаныш Бакиев переболел коронавирусом. Лечился в Минске
Детское отделение Наццентра онкологии закрыли на карантин
Государство не помогает, а тащит назад. Как бизнес выживает на карантине
Карантинные посты вокруг Бишкека пока будут работать в прежнем режиме
Бунтари из обсервации на базе «Ганси» теперь жалуются на плохие условия в Таласе
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 78&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
В&nbsp;Бишкеке торговые центры откроют 21&nbsp;мая. Фуд-корты запускать не&nbsp;будут В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут
Бизнес
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
20 мая, среда
19:00
Цифра дня. 99 тысяч 418 семей в Бишкеке получили гуманитарную помощь Цифра дня. 99 тысяч 418 семей в Бишкеке получили гумани...
18:50
Было очень плохо, одышка, кашель. Пациентка о том, как переболела коронавирусом
18:30
21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:01
В Бишкеке временно будет затруднено движение по улице Элебесова
17:52
На границе с Казахстаном вновь образовалась очередь из большегрузов