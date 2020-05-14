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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Для обсервации военнослужащих развернули полевой госпиталь на полигоне «Ала-Тоо»

На базе учебного центра «Ала-Тоо» Вооруженных сил развернут военно-полевой госпиталь. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам обороны.

По ее данным, госпиталь рассчитан на 76 койко-мест, оснащен современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

«Сегодня в госпитале на обсервацию размещен личный состав подразделений ВС КР, ранее привлекавшийся к несению службы на блокпостах. У всех взяты ПЦР-анализы. Военнослужащие будут находиться 14 дней под наблюдением военных врачей, вся необходимая помощь будет оказываться на местах», — отметили в ГКДО.

В ведомстве добавили, что на территории госпиталя соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, всем военнослужащим выданы медицинские маски и средства индивидуальной защиты, организовано трехразовое питание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152776/
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