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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Правозащитники не обнаружили нарушений в доме престарелых в Бишкеке

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили Бишкекское стационарное социальное учреждение (БССУ). Об этом 24.kg рассказали в правозащитной организации.

По данным центра, нарушений прав и условий содержания пожилых людей представители НЦПП не выявили. «Директор дома престарелых Адильбек Козубаев рассказал, что санитарно-эпидемиологические требования соблюдены, руководство и постояльцы обеспечены средствами индивидуальной защиты. Гуманитарную помощь получают регулярно. Пожилым ежедневно измеряют температуру. Но тестирование на наличие коронавируса не проводили», — отметили в наццентре.

Напомним, что ранее 24.kg со ссылкой на юриста Бактыбека Жумашева сообщало, в каких плачевных условиях живут пожилые люди в социальном учреждении. Адвокат рассказал, что есть видео, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152692/
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