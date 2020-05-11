В Ат-Башинском районе Нарынской области запретили собрания и митинги

В Ат-Башинском районе Нарынской области усилили меры безопасности. Об этом в прямом эфире сообщил полномочный представитель правительства в регионе Эмилбек Алымкулов.

По его словам, на территории района в связи с распространением коронавируса после отмены режима ЧП ввели карантин.

«Как известно, вспышку коронавируса у нас зарегистрировали именно в Ат-Башинском районе. Сейчас новых случаев нет. Тем не менее мы решили усилить меры. На выезде из двух сел — в Ача-Кайынды и Ат-Баши установили блокпосты. Сокращено время работы торговых точек и сферы услуг. Восемь обсерваций остаются», — заявил он.

По словам Эмилбека Алымкулова, на территории района запретили проводить собрания и митинги.

Отметим, 8 мая в селе Ача-Кайынды Ат-Башинского района прошел митинг. Жители требовали не мешать весенне-полевым работам и выступили против проведения общих экпресс-тестов на коронавирус. По данным обладминистрации, массовой проверки жителей на коронавирус не будет.