В Кыргызстане часть объектов сможет возобновить деятельность в условиях ЧП

«Очень важно сохранять санитарно-эпидемиологическую безопасность на объектах экономики, где будет возобновлена деятельность», — сказал президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в узком составе.

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На заседании первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов внес предложение о поэтапном возобновлении деятельности субъектов предпринимательства в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

В плане по возобновлению деятельности субъектов экономики в условиях чрезвычайного положения будут указаны конкретный список объектов, число их сотрудников, время работы и способы доставки сотрудников до рабочего места. Вместе с этим некоторые ограничения останутся без изменений.

«К примеру, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, торжеств останется в силе. Вузы и школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Санитарно-карантинные посты, установленные на въездах и выездах на территориях, где было введено чрезвычайное положение, продолжат функционировать», — отметил глава государства.

При этом ввиду возобновления экономической деятельности количество блокпостов будет сокращено.

Также остается в силе запрет на въезд иностранных граждан на территорию страны.