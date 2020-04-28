Каждый пятый кыргызстанец в России остался без работы из-за коронавируса

Около 20 процентов мигрантов из Кыргызстана в России остались без работы. Об этом 24.kg сообщили в представительстве Госслужбы миграции КР в РФ.
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«Основными проблемными вопросами трудовых мигрантов в период пандемии являются: невозможность вернуться в КР, отправить груз 200, невыплаченные заработные платы, отсутствие трудового договора между работником и работодателем», — сообщили в Госслужбе миграции КР.
Отметим, на сегодня в России зарегистрировано 87 тысяч 147 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.