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Общество

Посольство Кыргызстана в России предлагает вакансии мигрантам

Посольство Кыргызстана в России вывесило на своем сайте список вакансий в разных сферах. Об этом сообщают в диппредставительстве.

С актуальным перечнем вакансий, требованиями и условиями труда можно ознакомиться на официальной странице Госслужбы миграции и в блоге посла КР в РФ — www.elchi.ru. 

Среди свободных вакансий в Москве и одноименной области — швеи, строители, грузчики и уборщицы.

Отметим, что в Москве около 100 мигрантов из Кыргызстана ждуть рейса в Бишкек, а многие просят оказать им помощь продуктами, так как их рабочие места закрылись.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150821/
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