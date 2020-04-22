Посольство Кыргызстана в России предлагает вакансии мигрантам

Посольство Кыргызстана в России вывесило на своем сайте список вакансий в разных сферах. Об этом сообщают в диппредставительстве.

С актуальным перечнем вакансий, требованиями и условиями труда можно ознакомиться на официальной странице Госслужбы миграции и в блоге посла КР в РФ — www.elchi.ru.

Среди свободных вакансий в Москве и одноименной области — швеи, строители, грузчики и уборщицы.

Отметим, что в Москве около 100 мигрантов из Кыргызстана ждуть рейса в Бишкек, а многие просят оказать им помощь продуктами, так как их рабочие места закрылись.