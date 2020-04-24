Как порция плова показала истинный размер бедности в Кыргызстане

На сегодня каждый пятый кыргызстанец живет в бедности. Но большинство граждан недалеко от нее ушло. По международной системе более 75 процентов населения КР находятся между чертой бедности и средним классом. Сейчас из-за коронавируса ситуация ухудшается — могут остаться без работы 1,8 миллиона человек — почти три четверти занятого населения. После того как карантин закончится, за чертой бедности может оказаться гораздо больше людей.

Кто же ближе всего к бедности в Кыргызстане?

Для ответа на этот вопрос мы решили посчитать «свободные деньги» кыргызстанцев в порциях плова, ведь в разных городах и селах доходы, расходы и стоимость продуктов различаются. Мы вычли из доходов расходы, а оставшуюся сумму перевели в количество порций плова по местным ценам на рис, мясо, морковь, лук и масло. Блюдо выбрано неслучайно — плов готовят во всех регионах как на праздники, так и в будни.

Ошский рис и нарынское мясо

Изучив стоимость продуктов в регионах республики, мы развенчали сразу несколько «продуктовых мифов». Если вы тоже думали, что в Оше дешевый рис, а в Нарыне недорогое мясо, то вы ошиблись.

В южной столице, наоборот, самые высокие цены на рис по стране — 104,5 сома за килограмм. Дешевле всего рис стоит в Манасском районе Таласской области — 45 сомов, почти в два раза меньше, чем в Оше.

По стоимости мяса южная столица входит в четверку городов вместе с Кара-Суу, Бишкеком и Джалал-Абадом, где оно стоит дороже всего. Не самый дешевый продукт и в Нарыне, который считается самым мясным регионом КР. Меньше всего мясо стоит в Таласе и селе Покровка Таласской области.

А вы знали, что самый дешевый лук для плова можно найти в Кербене, а морковь — в Исфане? Мнение о том, что самые дешевые овощи на юге, эти продукты вполне подтвердили.





В каком же городе получится самый дорогой и самый дешевый плов? В своих подсчетах мы учитываем только себестоимость основных продуктов, которые входят в это блюдо. Мы также не включали в подсчеты расходы на соль-специи, газ и электроэнергию, полагая, что это семья покроет из своих среднедушевых расходов. Для расчетов мы взяли среднюю взрослую порцию плова в 325 граммов.

Выяснилось, что меньше всего на порцию потратят жители села Покровка, а больше всего — ошане и карасуйцы.

Итог был невеселым. Оказалось, что в среднем кыргызстанец на свободные доходы может себе позволить менее одной порции плова в день.

При этом больше всего плова могут приготовить жители Исфаны (1,2 порции) и Джалал-Абада (1,16 порции). А вот меньше всего плова доступно чаекцам и нарынчанам — меньше половины порции.





Одним пловом сыт не будешь

В целом по республике люди все же могут себе позволить почти одну порцию плова в день. Но насколько этого достаточно? Ведь, кроме вкусовых качеств, важны и калории, которые необходимы для поддержания здоровья.

По установленным средним нормам в день каждый кыргызстанец должен потреблять почти 3 тысячи калорий. Наши подсчеты показали, что только доступной порцией плова не получится их восполнить.

То количество плова, которое может приготовить гражданин на свободные доходы, составляет только пятую часть от нормы.





Пловобедность. Как порция плова отражает положение в стране

По данным Нацстаткома, самый бедный регион Кыргызстана — город Ош, в котором к категории бедных относится 36 процентов населения. Эти данные подтверждаются и нашими расчетами — южная столица входит в «антитоп-5» регионов, которые могут позволить себе меньше всего плова — половину порции.

А в Баткенской и Джалал-Абадской областях, где бедным является каждый третий, жители тем не менее могут позволить себе полную порцию, даже с добавкой.





Что интересно, два города, которые тоже входят в «антитоп» и могут позволить себе меньше всего плова на свободные деньги, Бишкек и Кара-Балта, по статистике, являются городами с наименьшим процентом бедных — около 15 процентов.

Наши подсчеты показывают, что в двух благополучных городах республики население по-прежнему может позволить себе на свободные деньги едва ли половину порции плова.

Это обусловлено разными факторами, такими как стоимость продуктов или разница в расходах и доходах населения.

Простое сравнение доступности порции плова по стране показывает, что бедность в КР намного шире официальной статистики. Ведь даже порцию плова в день могут позволить себе не все кыргызстанцы, чьи доходы не позволяют отнести их к категории бедных. Значит, при малейших экономических потрясениях они могут легко пополнить ряды тех, кому не на что жить.

Бонус: а как у соседей?

Плов входит в культурное наследие ЮНЕСКО. Это блюдо любят готовить не только в Кыргызстане, но и во всех центральноазиатских государствах, а также в странах, где много выходцев из региона. Мы решили посчитать, а сколько стоит порция плова у соседей.

Оказалось, что самый дорогой плов в Кыргызстане и России, а самый дешевый — в Таджикистане.





Дата-редакторы: Анастасия Валеева, Айзада Тома.

Иллюстрации: Надежда Хабичевская.

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» Интерньюс в Кыргызстане, реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение Интерньюс и его партнеров.