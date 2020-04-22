Родственников медиков ЦСМ № 17 продолжают госпитализировать с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщила главврач центра Гульнара Ташибекова.

По ее словам, положительный ПЦР-анализ вышел у мужа, внука и племянника медсестры. Она сама находится в обсервации, ранее у нее был отрицательный анализ на коронавирус.

Днем стало известно о втором случае заболевания членов семьи медика центра — трое детей и внук госпитализированы. Накануне же сообщалось, что заразилась вся семья другого врача ЦСМ — также четыре человека, среди которых — ребенок.

Напомним, что восемь медиков ЦСМ № 17 заражены коронавирусом. Весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что врачи поликлиники контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.