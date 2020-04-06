Еще один человек вылечился от коронавируса в Кыргызстане

На сегодня в Кыргызстане после заражения коронавирусом вылечились и выписаны из больниц 10 человек (за сутки 1 человек). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, еще 23 человека готовят к выписке из больниц. У них подтвержден факт заражения коронавирусом, но симптоматика у всех разная. У кого-то есть только температура, у кого-то совсем нет признаков болезни.

«Всех, у кого ПЦР-исследование подтверждает коронавирус, мы кладем в больницу и наблюдаем состояние 14 дней. Это происходит в том числе и с теми, у кого нет каких-либо признаков коронавируса. К концу этого периода делается снова ПЦР-исследование. Если оно показывает отрицательный результат, то мы человека выписываем. Но затем еще 14 дней мы наблюдаем его дома», — рассказали в ведомстве.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.