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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Работу правительства по коронавирусу читатели 24.kg оценили не очень хорошо

В Кыргызстане продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Их число достигло 144, есть заболевшие среди врачей. При этом республиканские чиновники два месяца убеждали всех, что в страну зараза не попадет.

В итоге часть страны сидит в жестком карантине, в отставку за недоработки отправили вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

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Как вы оцениваете работу правительства по борьбе с коронавирусом? Опрос

Невысоко оценили работу правительства по борьбе с коронавирусом и читатели 24.kg.

Больше всего (29 процентов) выставили чиновникам оценку «очень плохо». Чуть меньше — 26 процентов — считают, что работа идет плохо. «На троечку» действия правительства оценили 25 процентов проголосовавших читателей.

«Хорошо» выставили правительству только 15 процентов, а вот за оценку «отлично» проголосовали только 2 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149160/
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