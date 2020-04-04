Работу правительства по коронавирусу читатели 24.kg оценили не очень хорошо

В Кыргызстане продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Их число достигло 144, есть заболевшие среди врачей. При этом республиканские чиновники два месяца убеждали всех, что в страну зараза не попадет.

В итоге часть страны сидит в жестком карантине, в отставку за недоработки отправили вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

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Больше всего (29 процентов) выставили чиновникам оценку «очень плохо». Чуть меньше — 26 процентов — считают, что работа идет плохо. «На троечку» действия правительства оценили 25 процентов проголосовавших читателей.

«Хорошо» выставили правительству только 15 процентов, а вот за оценку «отлично» проголосовали только 2 процента.