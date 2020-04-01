Надо ли публиковать имена и адреса заразившихся коронавирусом? Опрос

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории городов и районов, где выявлено больше всего зараженных, ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. В парламенте предлагают опубликовать в открытом доступе имена, фамилии и адреса всех заразившихся коронавирусом. С предложением выступила депутат Махабат Мавлянова.

«Это ведь не ВИЧ. Если открыть их данные, соседи, люди, которые контактировали с заболевшими, сами пойдут сдавать анализы», — аргументировала свое предложение она.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, поддерживают ли они предложение нардепа.