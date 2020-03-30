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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Телеуроки, связь по WhatsApp. Как будут учиться школьники в условиях ЧС и ЧП

С 8 апреля на телеканалах начнут транслировать уроки для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

По ее данным, составлено расписание занятий, уроки записывают на двух языках учителя из Бишкека и Оша.

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Занятия будут транслироваться на разных телеканалах. Для учащихся начальной школы и воспитанников детсадов — на канале «Баластан», средней и старшей школы — «Илим Билим», «Пятый канал», «Пирамида» и «Санат». Кроме того, видеоуроки будут на Youtube и специально разработанном портале www.oku.edu.gov.kg. Сейчас продолжается работа над его контентом.

«Портал содержит учебные материалы для с 1-го 11-й классы, расписание уроков в телеэфире, электронные учебники, дополнительную литературу, задания, видеоуроки, руководства для учителей, развивающие игры, тесты и другое», — отметили в ведомстве.

Кроме того, учащиеся могут найти бесплатные учебные материалы на кыргызском, русском, таджикском и узбекском языках на сайте www.lib.kg, в ближайшие дни заработает электронная бибилиотека www.kitep.edu.gov.kg. Использовать можно и мультимедийными комплексами iBilim и «Билим Булагы».

Для обратной связи с учащимися учителям предлагается использовать такие платформы, как Zoom, Google classroom, мессенджеры Telegram, WhatsApp.

«Эти инструменты позволяют проводить уроки удаленно, давать задания и проверять их», — добавили в ведомстве.

Министерство образования и науки при поддержке одного из сотовых операторов обеспечит всех школьников и учителей бесплатными SIM-картами. В ведомстве уточнили, что пользоваться нужным приложением, на котором также будут размещены необходимые материалы и видеоуроки, и WhatsApp учителя и школьники смогут даже при нулевом балансе.

В ведомстве добавили, что Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников разработал специальную инструкцию для учителей.

Напомним, что приказом МОиН установлены преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля для общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148564/
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