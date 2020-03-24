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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врач не пустил в обсервацию чиновников Минздрава без спецсредств. Его уволили

Врача Бахтияра Абсаматова уволили. Вчера он не разрешил представителям Министерства здравоохранения пройти в обсервацию, расположенную в бишкекской школе-интернате № 1, потому что чиновники были без спецсредств.

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Группа сотрудников Минздрава приехала с инспекцией в карантинную зону, где расположены пассажиры транзитного рейса Москва — Бишкек. Но врач не дал им войти в корпус, аргументировав тем, что они одеты не по форме — в обычных халатах, без респираторов.

Стоит отметить, что Бахтияр Абсаматов озвучил требования, разработанные самим Минздравом и Республиканским штабом по коронавирусу.

В штабе ситуацию пока не комментируют.

Напомним, что накануне в Ноокатском районе подтвердили коронавирус еще у двоих кыргызстанцев. Всего в Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев заражения. Большая часть больных побывала в Саудовской Аравии в малом хадже. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. А в трех городах — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде — завтра введут чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147766/
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