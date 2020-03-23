09:49
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию

В Кыргызстане новых случаев заболевания коронавирусом нет. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, один из ранее заболевших переведен в реанимацию, у него пневмония. Еще один находится в состоянии средней тяжести.

«Состояние остальных — удовлетворительное. Все они продолжают получать лечение. В очагах инфекции продолжаются все противоэпидемиологические мероприятия», — сказала она.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147571/
просмотров: 1558
Версия для печати
Материалы по теме
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 28,8 тысячи человек
Экспресс-тесты для диагностики коронавируса распределили по регионам Кыргызстана
Коронавирус в Кыргызстане. Присоединяйтесь к флешмобу в поддержку медиков
ЧС в Кыргызстане. Километровая пробка образовалась на въезде в Бишкек
Разработка и испытание вакцины от коронавируса займут не меньше года
Правительство расширило список иностранцев, которым запретили въезд в Кыргызстан
Первые случаи коронавируса в Кыргызстане выявлены при помощи российских тестов
Позитивный карантин. В Алматы устраивают концерты на балконах
Ангела Меркель контактировала с зараженным коронавирусом, она уходит на карантин
Коронавирус в КР. Правительство вводит запрет на вывоз некоторых продуктов
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
23 марта, понедельник
09:48
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 28,8 тысячи человек За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросл...
09:43
Коронавирус в Кыргызстане. Президент принял решение перенести местные выборы
09:37
Экспресс-тесты для диагностики коронавируса распределили по регионам Кыргызстана
09:27
Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
09:26
Коронавирус в Кыргызстане. Присоединяйтесь к флешмобу в поддержку медиков