Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию

В Кыргызстане новых случаев заболевания коронавирусом нет. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, один из ранее заболевших переведен в реанимацию, у него пневмония. Еще один находится в состоянии средней тяжести.

«Состояние остальных — удовлетворительное. Все они продолжают получать лечение. В очагах инфекции продолжаются все противоэпидемиологические мероприятия», — сказала она.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.