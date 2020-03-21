В Кыргызстане вводится режим чрезвычайной ситуации

По всей республике вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на Telegram-канале Республиканского штаба по коронавирусу, где разместили видеообращение первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.

Чиновник уточнил, что вводится не чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация.

«Хочу подчеркнуть, что это не чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация. В этом случае будут проводиться специальные эпидемиологические мероприятия и вводиться ограничения на действия людей. Но по сравнению с чрезвычайным положением это намного проще. Экономические и другие дела, которые совершаются в повседневной жизни, продолжатся», — отметил он.

В правительстве на вопрос 24.kg ответили, что пока соответствующее постановление премьер-министром не подписано.

Напомним, что сегодня Совет безопасности рекомендовал премьер-министру ввести режим чрезвычайной ситуации на территории республики с 22 марта. В Кыргызстане он уже действует в трех районах: Сузакском, Ноокатском и Баткенском, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Общее число заболевших в республике — 12 человек.