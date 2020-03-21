Что будет, если в Кыргызстане введут режим чрезвычайного положения

Общее число заболевших коронавирусом в Кыргызстане — 12 человек. Диагноз подтвердился у трех мужчин из Сузакского района Джалал-Абадской области и трех женщин из Ноокатского района Ошской области. Всех зараженных изолировали. Сегодня коронавирус нашли еще у шестерых граждан. В двух районах действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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Депутаты Жогорку Кенеша потребовали от правительства ввести ЧС на всей территории республики. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев накануне обещал принять решение до вечера, но этого не сделал. В обществе поддерживают парламентариев. Некоторые даже настаивают на введении режима чрезвычайного положения (ЧП).

Глава кабмина пояснил, что по закону для введения режима ЧС в области вирус должен быть обнаружен в двух районах этого региона. Чтобы объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, в двух областях одновременно должен действовать этот режим.

Корреспондент 24.kg уточнил разницу между режимами ЧС и ЧП и что будет, если в стране объявят чрезвычайное положение.

1 Чрезвычайная ситуация — это... ...обстановка, сложившаяся на определенной территории государства в результате опасного природного или техногенного явления, аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, воздействия современных средств поражения, которые могут повлечь или повлекли человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. При режиме ЧС определяют зоны ЧС, прогнозируют масштабы последствий и возможные зоны распространения;

локализуют и ликвидируют последствия ЧС;

осуществляют жизнеобеспечение пострадавших и защиту населения;

аварийно-спасательные службы имеют право беспрепятственно заходить на территорию предприятий;

может быть введен временный запрет или ограничение движения транспорта и пешеходов.

2 Чрезвычайное положение — это... ...временная мера, вводимая на всей территории республики либо в отдельных ее местностях, применяемая исключительно в интересах обеспечения безопасности ее граждан и защиты конституционного строя и представляющая особый правовой режим деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, независимо от форм собственности, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан. При режиме ЧП усиливают охрану общественного порядка и стратегических объектов;

временно выселяют граждан из районов, опасных для проживания;

вводят особый режим въезда и выезда граждан;

запрещают отдельным гражданам покидать определенную местность;

временно изымают у граждан огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы;

запрещают проводить собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты, а также зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия;

вносят изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции;

назначают и освобождают от должности руководителей госпредприятий, учреждений и организаций;

запрещают увольнять рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

используют ресурсы госпредприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

привлекают трудоспособных граждан и транспорт для работы на предприятиях, в учреждениях и организациях;

ограничивают или запрещают торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, спиртными напитками и спиртосодержащими веществами;

ограничивают или запрещают использование множительной техники, радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники;

вводят контроль за СМИ;

вводят особые правила пользования связью;

ограничивают движение транспорта, в том числе иностранного, и досматривают его;

вводят комендантский час;

приостанавливают деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений;

могут уничтожать растения, животных и другое имущество;

регулируют проведение финансовых операций;

регулируют проведение частных мероприятий (свадьбы, дни рождения и другие).