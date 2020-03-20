Твит дня. За сутки в скорой помощи не было ни одного случая с кишечной инфекцией

За сутки в Бишкеке по скорой помощи не было ни одного случая с кишечной инфекцией. Об этом в своем микроблоге написал заведующий реанимацией Центра экстренной медицины Егор Борисов.
По его словам, такое в истории скорой помощи произошло впервые.
«А ведь всего-то руки мыть начали...», — отметил завреанимацией.
В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта. Общее число заразившихся в республике — шесть человек. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.