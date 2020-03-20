Коронавирус в Кыргызстане. Три заболевшие паломницы прилетели из Кувейта

Все заболевшие коронавирусом в Ноокате — женщины. Об этом на заседании парламентской коалиции большинства сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, женщины прилетели из Кувейта в Ош.

«У трех человек подтвердился диагноз коронавируса. Они прилетели с малого хаджа из Кувейта в Ош двумя рейсами. Сейчас аким района ввел режим чрезвычайной ситуации. Все меры предпринимаются. В частности, проводится дезинфекция», — сообщила Алтынай Омурбекова.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане. Общее число заболевших — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.

Таким образом, на сегодня в стране два района, где действует режим ЧС.