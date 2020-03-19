Крупным кафе и ресторанам запретили работать. Как отреагировал бизнес

В Кыргызстане выявлены первые случаи заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у троих жителей Сузакского района Джалал-Абадской области, где уже введен режим чрезвычайной ситуации.

Власти рекомендуют жителям страны не ходить в места массового скопления людей и не проводить семейные, памятные мероприятия с большим количеством гостей.

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Еще до официального оглашения информации о заразившихся правительство приняло решение закрыть кафе и точки общественного питания, где более 50 посадочных мест. Решение временное и будет действовать три недели.

24.kg проверило, как заведения Бишкека исполняют решение правительства.

Объехав полгорода, можно смело констатировать, что ни одно из крупных кафе на карантин закрываться не спешит.

Крупные кафе и рестораны пошли на хитрость: просто ограничили посадочные места до 50.

Администраторы заведений заверяют, что принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса — поверхности обрабатываются, проводится дезинфекция во всех помещениях.

Из-за угрозы эпидемии в стране в кафе и ресторанах резко снизилось число посетителей, в некоторых точках до 70 процентов, говорят администраторы.

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Территориальный управляющий сети кафе «Ожак кебаб» Арслан Молдакунов сообщил, что заведение не получало от правительства официального уведомления о закрытии кафе. «Мы узнали об этом из СМИ и интернета. Ждем официального письма. Если получим, хотелось бы уточнить некоторые моменты. У нас залы разделены на несколько частей стенами, то есть они изолированы друг от друга. В некоторых из них нет 50 посадочных мест», — рассказал он.

Он отметил, что закрывать кафе и рестораны — несправедливое решение. «У некоторых есть кредиты. Пойдут ли банки на уступки, дадут ли рассрочку по выплатам? У нас работают 150 человек. У многих есть семьи, как их прокормить, если работы нет?» — говорит Арслан Молдакунов.

С ним согласен и администратор ресторана китайской кухни Chinatown Джон Анвар. «Наше заведение страдает с первых дней появления информации о коронавирусе в Китае. Теперь станет еще хуже. Число посетителей упало на 70 процентов», — сказал он.

В ресторане также сократили количество посадочных мест, теперь тут могут пообедать или поужинать одновременно только 48 человек.

Из меню некоторых заведений исчез кальян. Зато на столах появились дезинфицирующие средства и антибактериальные салфетки. Рестораны также перестали принимать заказы на банкеты.

Маркетолог сети ресторанов группы компаний Navigator Александр Мазин также отметил, что число гостей пришлось сократить. «Принимаем только до 50 человек. Если приходит больше, отправляем гостей в другие заведения нашей сети», — проинформировал он.