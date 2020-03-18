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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фото дня. Режим ЧС в Сузакском районе и играющие на улице дети

Фото Из Twitter. В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации

Сегодня в Кыргызстане стало известно о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев во время брифинга в правительстве.

Вирус подтвержден у трех мужчин, которые вернулись из малого хаджа (умра) 12 марта. Они прилетели рейсом из Саудовской Аравии и отправились домой в Сузакский район Джалал-Абадской области.

Сегодня в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Въезд и выезд из района закрыты.

Как видно на фотографии, которую опубликовали в социальных сетях, маленьким детям ситуация не стала помехой для игр на улице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146874/
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