Фото дня. Режим ЧС в Сузакском районе и играющие на улице дети

Фото Из Twitter. В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации

Сегодня в Кыргызстане стало известно о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев во время брифинга в правительстве.

Вирус подтвержден у трех мужчин, которые вернулись из малого хаджа (умра) 12 марта. Они прилетели рейсом из Саудовской Аравии и отправились домой в Сузакский район Джалал-Абадской области.

Сегодня в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Въезд и выезд из района закрыты.

Как видно на фотографии, которую опубликовали в социальных сетях, маленьким детям ситуация не стала помехой для игр на улице.