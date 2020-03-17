Муфтият уже сегодня может запретить проведение жума-намаза во всех мечетях

«Я думаю, уже сегодня муфтият может сообщить о запрете проведения жума-намаза в мечетях», — заявила на брифинге вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, вчера собирался совет улемов. По этому вопросу сейчас идут переговоры.

«Думаю, они уже сегодня сами сделают объявление», — сказала Алтынай Омурбекова.

Ранее в Духовном управлении мусульман Кыргызстана состоялось экстренное заседание совета улемов КР. На повестке дня был один вопрос — опасность распространения коронавируса.

Совет улемов выпустил фатву (постановление) — временно отменить чтение проповеди до азана, сократить чтение хутбы, а также читать короткие суры в намазе, после намаза сократить время для дува и зикра.

ДУМК ввело пока ограничение на посещение намаза только престарелыми, женщинами и детьми.

Известно, что с угрозой массового распространения коронавируса власти Турции приостановили все коллективные молитвы в мечетях, в Омане прекращены молитвы в мечетях, а также запрещены свадьбы и похороны, Управление мусульман Узбекистана разрешило совершение намаза только дома, власти Марокко приняли решение закрыть все мечети. Все эти меры временные.