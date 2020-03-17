Кыргызстан закрывает границу и вводит запрет на въезд иностранцев

Правительство Кыргызстана ввело временный запрет на въезд иностранцев. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, запрет не коснется только перевоза грузов. Подобные меры вводят многие страны мира. Поэтому и Кыргызстан решил принять предупредительные меры.

«Есть свои процедуры, этим будет заниматься Министерство иностранных дел. Ограничение начнет действовать с момента принятия. Распространяется на все страны. Граждане иностранных государств, которые находятся в Кыргызстане, могут выехать. В Кыргызстан могут въехать наши граждане», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.